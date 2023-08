La date de la keynote d’Apple pour la présentation des iPhone 15 se précise un peu plus : ce serait le 13 septembre prochain selon les informations de 9to5Mac.

Le site indique que plusieurs opérateurs ont demandé à leurs employés de ne pas prendre de congés le 13 septembre à cause de l’annonce importante d’un smartphone. Certes, il pourrait très bien s’agir d’une autre marque. Mais au vu du créneau et du fait qu’Apple nous habitue à annoncer ses nouveaux iPhone lors de la première quinzaine de septembre, tout porte à croire qu’il sera bien question des iPhone 15 ici.

Certains noteront qu’Apple a l’habitude d’organiser ses keynotes les mardis. Cette année, le 13 septembre sera un mercredi. Mais le choix du mercredi a déjà eu lieu. Pas plus tard que l’année dernière, les iPhone 14 ont été annoncés le mercredi 7 septembre.

Si Apple annonce bien ses iPhone 15 et 15 Pro le 13 septembre, on peut s’attendre à ce que les précommandes ouvrent le 15 septembre. La commercialisation devrait logiquement avoir lieu une semaine plus tard, à savoir le 22 septembre.

Selon les dernières rumeurs en date, il y a quelques problèmes concernant la production de l’iPhone 15 Pro Max, notamment à cause de son capteur périscopique. Malgré les problèmes, Apple aurait bien l’intention de lancer ce modèle en même temps que les autres. Il n’est toutefois pas impossible que le stock soit limité au lancement.

Outre les nouveaux iPhone, Apple devrait annoncer de nouvelles montres : l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.