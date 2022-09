Le maitre des lieux c’est lui : l’iPhone 14 Pro/Pro Max, le plus puissant, le plus luxueux, mais aussi (et de très loin) le plus cher des iPhone jamais produits par Apple. Par où commencer ? Peut-être par la dalle 6,1 pouces (Pro) ou 6,7 pouces (Pro Max), l’écran OLED le plus sophistiqué jamais vu sur un smartphone selon les dires d’Apple, avec l’affichage du Dolby Vision, une luminosité max à 2000 nits, un taux de rafraichissement dynamique qui peut osciller de 120 Hz… à 1 Hz, sans oublier l’affichage Always On.

La star de cette façade avant, c’est le Dynamic Island la fameuse encoche en « i » allongé qui sert de point d’accroche à une multitude d’animations (widgets, affichage d’informations diverses, etc.). C’est tout bonnement aussi simple que génial, mais Apple a eu le bon goût d’y penser en premier.

A l’intérieur du petit monstre technologique on retrouve sans surprise le processeur A16 gravé en 4 nm et ses 6 coeurs de CPU (2 cours performances, 4 coeurs efficients), ses 16 milliards de transistors , tout ça pour des performances qui laissent la concurrence très loin derrière. Ainsi l’A16 serait au bas moyt 40% plus rapide que la plus rapide des puces Snapdragon, Tensor, Kirin ou Exynos… tout en consommant un tiers d’énergie en moins que ces mêmes processeurs concurrents. Une gifle.

Le NPU (Neural Engine) intégré au A16 peut réaliser 17 000 milliards d’opérations par seconde tandis que la partie GPU (5 coeurs) gagne 50% de bande passante en plus par rapport au 15. Quant à l’ISP (Image Signal Processor, désormais couplé au Neural Engine, sa capacité de traitement est de 4000 milliards d’opérations de traitements graphique par seconde. Le moteur « photo » de l’iPhone 14 Pro passe dans une autre dimension.

Le bloc photo de l’iPhone 14 Pro passe aussi la seconde avec notamment un capteur principal de 48 megapixels (technologie quad-pixel), plus imposant de 65% que le capteur principal 12 megapixels de l’iPhone 13 Pro. Le capteur grand-angle reçoit ainsi jusqu’à deux fois plus de lumière qu’auparavant, et le ProRAW à 48 mégapixels est désormais possible.

Le niveau de bruit sur les photos (surtout de nuit) diminue dans des proportions importantes grâce à l’emploi d’une IA d’apprentissage automatique. Le niveau de détail suit le chemin inverse (il augmente), pour les mêmes raison d’ailleurs. Le troisième capteur est un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un capteur encore une fois plus large. Ce capteur donnerait des résultats grosso modo 3 fois meilleurs en faible luminosité que le capteur 12 Mpx équivalent du 13 Pro.

Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max peuvent toujours filmer en ProRes et Dolby Vision, mais le mode cinématique gère maintenant la 4K à 30 images par secondes (ou 24 fps, comme au cinéma).

Vient maintenant la partie la plus problématique cette présentation, le prix : l’iPhone 14 Pro démarre ainsi à 999 dollars et l »iPhone 14 Pro Max à 1099 dollars. En France, cela se traduit par un tarif de 1329 euros pour l’iPhone 14 Pro avec 128 Go de stockage, et 1 479 euros pour l’iPhone 14 Pro Max avec la même capacité. Un véritable coup de bambou sur la tête. Les nouveaux iPhone 14 Pro/Pro Max seront disponibles à la vente le 16 septembre prochain. Les précommande sont ouvertes dès maintenant.