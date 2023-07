L’Apple Watch Ultra 2 verra le jour en 2023 si l’on en croit les fuites et la montre aurait la particularité d’être plus légère que le modèle existant, selon une indiscrétion de Setsuna Digital sur Weibo. Ce leaker a déjà partagé de bonnes informations dans le passé, comme l’existence des iPhone 14 jaunes avant l’officialisation par Apple.

L’Apple Watch Ultra existant pèse 61,3 grammes, contre 32,2 grammes pour l’Apple Watch Series 8 de 41 mm et 39,1 grammes pour celle de 45 mm. Il n’y a pas d’information concernant le nouveau poids.

L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment déclaré que l’Apple Watch Ultra de deuxième génération comporterait des pièces mécaniques imprimées en 3D. Ces pièces pourraient comprendre la Digital Crown, le bouton latéral et le bouton Action, qui sont les seules pièces mécaniques de la montre. Ces pièces en titane sont actuellement produites par l’usinage CNC. On ne sait pas encore si la technologie d’impression 3D aidera Apple à réduire le poids, mais il faut s’attendre à ce qu’elle permette d’améliorer les délais de production et de réduire les coûts.

En toute logique, l’Apple Watch Ultra 2 sera annoncée en septembre lors d’une keynote aux côtés de l’Apple Watch Series 9 et des iPhone 15. Si l’on en croit de précédentes rumeurs, la montre aura un écran plus grand de 2,1 pouces. Mais à part cela, les informations sont légères.