Il faudrait s’attendre à un écran un peu plus grand avec l’Apple Watch Ultra prévue en 2024. Selon les informations de Digitimes, l’écran fera 2,1 pouces, contre 1,93 pouce pour le modèle actuel. Cela représenterait une hausse de 8,8%.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une Apple Watch Ultra avec un écran de 2,1 pouces. L’analyste Jeff Pu avait déjà évoqué cette taille le mois dernier.

Un tel écran suggère que la montre connectée aura un cadran dépassant les 50 mm. Ce serait donc la plus grosse Apple Watch parmi toute la gamme. Aussi, les rumeurs ont déjà suggéré que la nouvelle montre adopterait un écran MicroLED, permettant d’avoir une luminosité plus élevée, une consommation d’énergie réduite et un contraste amélioré par rapport aux écrans OLED existants.

Le problème en l’état est que le coût de production pour les écrans MicroLED est élevé. Doit-on s’attendre à ce que l’Apple Watch Ultra avec un tel écran soit un modèle séparé et qu’Apple conservera un modèle OLED ? Peut-être, ce n’est pas encore très clair.

Dans le même temps, Apple poursuit sa transition vers les écrans OLED. L’Apple Watch a basculé en 2015 et l’iPhone en 2017. Si l’on en croit les rumeurs, les Mac et iPad passeront dessus dès 2024 avec le nouveau MacBook Air et le nouvel iPad Pro.