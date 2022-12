2024 serait bien l’année où Apple proposerait ses premiers MacBook Air et iPad Pro avec des écrans OLED. Il serait question du modèle de 13 pouces pour l’ordinateur portable et des modèles de 11 et 12,9 pouces pour la tablette, selon l’analyste Ross Young spécialisé dans les écrans.

Il s’agit de la deuxième fois que Ross Young évoque l’arrivée de trois produits Apple avec des écrans OLED pour 2024. Ses sources maintiennent donc le créneau de sortie.

Il n’existe actuellement aucun Mac ou iPad ayant un écran OLED. Les derniers MacBook Air et iPad Pro en date ont des écrans LCD, l’iPad Pro de 12,9 pouces étant doté d’un rétroéclairage à Mini-LED pour une luminosité accrue et un taux de contraste amélioré de 1 000 000:1. Contrairement aux LCD avec Mini-LED, les écrans OLED ont des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui donne aux appareils un rapport de contraste et une autonomie encore meilleurs.

Depuis 2017, les iPad Pro ont un écran ProMotion, c’est-à-dire que le taux de rafraîchissement est variable avec la possibilité de descendre à 24 Hz et grimper jusqu’à 120 Hz selon l’usage. Le modèle OLED conserverait ProMotion. La technologie débarquerait également sur le MacBook Air de 2024. Et pour le coup, il s’agirait d’une nouveauté puisque ProMotion est seulement présent sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces à ce jour (pour ce qui est des ordinateurs d’Apple).