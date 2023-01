En plus de dévoiler des informations sur les iPhone 15/15 Plus et iPhone 15 Pro/Pro Max, l’analyste Jeff Pu partage des détails concernant des « AirPods Lite » moins chers et un écran Micro-LED plus grand pour l’Apple Watch Ultra en 2024.

Pu explique que les AirPods ont beau être des écouteurs sans fil populaires, la demande devrait reculer en 2023. Apple devrait vendre 63 millions d’exemplaires cette année, là où le fabricant en aurait vendu 73 millions en 2022. Cela s’expliquerait en partie par une demande mitigée pour les AirPods 3.

Apple aurait donc l’intention de lancer des « AirPods Lite », à savoir des écouteurs moins chers pour attirer un nouveau public n’ayant pas forcément les moyens pour acheter le modèle standard ou la gamme Pro. Ce serait aussi un moyen de mieux rivaliser avec d’autres marques qui sont agressives sur le plan tarifaire avec leurs propres écouteurs.

Il n’y a pas d’informations précises sur les fonctionnalités attendues pour ces AirPods moins chers. Il faut évidemment s’attendre à ce qu’ils proposent moins d’éléments que les AirPods et AirPods Pro.

Du côté de l’Apple Watch Ultra, Apple proposerait un nouveau modèle avec un écran Micro-LED de 2,1 pouces. En comparaison, le modèle actuel dispose d’un écran OLED de 1,92 pouce. Le choix du Micro-LED permettrait une luminosité accrue par rapport aux modèles actuels d’Apple Watch dotés d’écrans OLED.