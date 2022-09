Les tests pour l’Apple Watch Ultra sont arrivés. Tout le monde s’accorde à dire que c’est un bon produit avec une bonne autonomie, mais certains éléments restent malgré tout limités.

Tests de l’Apple Watch Ultra

Pour The Verge, l’Apple Watch Ultra est « grande, un peu grosse et fait la part belle à des fonctionnalités dont monsieur et madame Tout-le-monde n’auront pas besoin dans leur vie quotidienne ». Le site, qui a pu tester la montre pendant une semaine, ne pense pas qu’elle va supplanter les modèles de Garmin, Polar ou Coros pour les amateurs de triathlon, de randonnée ou de plongée sous-marine, du moins pour le moment. « Mais elle est légitimement bonne pour les guerriers du week-end et les athlètes de niveau intermédiaire — et très tentante pour les personnes qui aspirent à ce statut », ajoute le site.

Officiellement, Apple annonce que l’autonomie est de 36 heures. Mais le test a révélé que c’est généralement au-delà, ce qui est une bonne nouvelle. Par exemple, il y a eu une fois où l’autonomie restante était de 14% après 56 heures passées.

Pour CNET, la nouvelle montre d’Apple arrive à bien se positionner par rapport aux modèles de Garmin et d’autres marques sur le point tarifaire. Le site note que l’autonomie de l’Apple Watch Ultra n’est pas aussi bonne que la Garmin Epix 2. Mais dans le même temps, il souligne que le modèle d’Apple est simple à utiliser, possède des fonctions cardiaques telles qu’une application d’électrocardiogramme (ECG), une connectivité cellulaire et une intégration avec l’iPhone. Par contre, il n’est pas possible de télécharger les cartes en local avec Apple Plans.

Du côté du Wall Street Journal, on estime que l’Apple Watch Ultra est « captivante », mais « pas une tueuse de Garmin » car elle ne dispose pas de fonctions telles que les mesures de récupération.

Chez CNBC, on vante les deux haut-parleurs, ce qui permet d’avoir un son plus fort de 40% par rapport à l’Apple Watch Series 8.

Pour TechRadar, le nouveau bouton Action est fort sympathique afin de rapidement de démarrer ou stopper une activité ou lancer tel ou tel élément, mais le site aurait aimé qu’il soit davantage personnalisable.

Men’s Journal vante l’écran de la montre, notant que la luminosité atteignant 2 000 nits aide réellement à lire les informations.

Vidéos de déballage et prises en main

Prix et date de sortie

Apple a ouvert les précommandes le 7 septembre dernier. L’Apple Watch Ultra coûte 999 euros et sera disponible à l’achat à compte du 23 septembre. Il est possible de l’acheter chez Apple, sur Amazon, à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, chez Cdiscount ou encore chez Materiel.net.