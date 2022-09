Garmin a tenu à réagir à l’annonce de l’Apple Watch Ultra, qui a eu lieu cette semaine lors de la keynote. Le groupe a décidé de tacler Apple et plus exactement l’autonomie.

Dans un tweet faisant allusion à l’Apple Watch Ultra, Garmin indique : « Nous mesurons l’autonomie en mois. Pas en heures », ajoutant le hashtag #Enduro2 pour mettre en avant sa montre multisports Enduro 2 qui s’adresse essentiellement aux athlètes d’ultra endurance et qui coûte 1 099,99€, soit 100,99€ de plus que la montre d’Apple.

We measure battery life in months. Not hours. #Enduro2 pic.twitter.com/OcTLdpvHV6

— Garmin (@Garmin) September 8, 2022