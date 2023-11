Plusieurs utilisateurs qui ont mis à jour leur Apple Watch vers watchOS 10.1 ont constaté une importante chute de l’autonomie. Apple est au courant de ce problème et prévoit une mise à jour corrective.

Dans un mémo interne obtenu par MacRumors, Apple dit que la mise à jour de watchOS pour corriger le bug d’autonomie sur l’Apple Watch sera disponible « prochainement », sans pour autant communiquer une date de sortie précise. Le mémo ne précise pas quelle est l’origine du problème que rencontrent les utilisateurs.

Les témoignages d’utilisateurs relatant le problème d’autonomie existent sur X (ex-Twitter), Reddit ou encore sur les forums d’Apple depuis la sortie de watchOS 10.1 à la fin octobre. « watchOS 10.1 est en train de tuer l’autonomie de mon Apple Watch. De 100% à 50% en moins de 60 minutes. Cela la rend inutilisable », indique un utilisateur. « Mon Apple Watch Ultra 1 dure généralement 2 à 3 jours. Aujourd’hui, après watchOS 10.1, elle n’a tenu que 12 heures et la montre était chaude au toucher », indique une autre personne.

Nous avons récemment appris qu’Apple travaillait sur iOS 17.1.1 avec une sortie pour bientôt. Cela concernera les iPhone et iPad ici. On peut se douter que la mise à jour sera accompagnée par watchOS 10.1.1 pour les utilisateurs d’Apple Watch. Ou bien Apple attendra la version finale de watchOS 10.2, qui est actuellement en bêta pour les développeurs et testeurs publics. Mais ce serait surprenant pour le coup.