Apple vient de proposer la bêta publique (build 21C5029g) d’iOS 17.2 sur iPhone et iPadOS 17.2 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Plusieurs nouveautés sont disponibles avec la bêta d’iOS 17.2. Il y a notamment l’arrivée de l’application Journal d’Apple, qui n’est autre qu’un journal intime. Elle avait été annoncée pour la première fois en juin lors de la WWDC. On retrouve par ailleurs la possibilité de mettre la fonction Traduire au niveau du bouton Action de l’iPhone 15 Pro.

Du côté de l’application Musique, on a le droit aux playlists collaboratives. Vous pouvez inviter d’autres personnes pour créer des listes de lecture communes, avec chacun qui ajoute des musiques, modifie l’ordre et plus encore. On retrouve par ailleurs une playlist qui recense les musiques que vous avez mises en favoris. Toujours pour Apple Music, une nouvelle option concerne les utilisateurs qui ont le mode Concentration activé. Il est possible de désactiver la nouvelle option pour éviter que les chansons écoutées avec le mode activé aient un impact sur votre algorithme.

Citons également de nouveaux widgets pour les applications Météo et Horloge, ainsi que la vérification des clés de contact pour iMessage et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Et si vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » puis revenez en arrière. La bêta d’iOS 17.2 va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Dans le même temps, Apple propose la bêta publique pour macOS 14.2. Elle aussi arrive 24 heures après celle pour les développeurs.