Apple propose au téléchargement la quatrième bêta publique d’iOS 17.2 sur iPhone et d’iPadOS 17.2 sur iPad. Elle débarque quelques heures à peine après la version équivalente pour les développeurs. Sans surprise, les changements sont identiques.

Nouvelle bêta publique pour iOS 17.2

Le principal changement à retenir avec la bêta 4 d’iOS 17.2 est qu’Apple permet désormais de modifier le son des notifications par défaut. Celui-ci avait changé avec iOS 17 et plusieurs utilisateurs l’ont critiqué, estimant que le volume sonore était beaucoup trop faible. Apple propose maintenant de faire un choix parmi une liste.

D’autre part, les playlists collaboratives sur Apple Music ont disparu. Elles avaient fait leurs débuts avec la première bêta, mais elles ne sont plus disponibles. Les verra-t-on tout de même avec la version finale ? Ou faudra-t-il attendre une autre mise à jour (comme iOS 17.3) ?

Pour le reste, les changements sont légers. La section « Couverture » dans Réglages > Général > Informations change de nom et se nomme désormais « AppleCare et garantie ». De plus, un pop-up peut apparaître à l’écran des iPhone 15 Pro, indiquant que l’enregistrement d’une vidéo sur un stockage externe ne fonctionne pas parce que le câble USB-C est trop lent. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement. Et si vous souhaitez rejoindre le programme, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » puis revenez en arrière. La bêta d’iOS 17.2 va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Du côté du Mac, on retrouve la quatrième bêta publique pour macOS 14.2. Elle aussi arrive quelques heures après la version pour les développeurs.