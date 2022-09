Juste après la keynote, Apple ouvre les précommandes pour ses nouvelles Apple Watch. On retrouve l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2 et l’Apple Watch Ultra.

L’Apple Watch Series 8 présente un écran plus grand qui s’incurve sur les bords, un nouveau capteur de température corporelle et des améliorations de l’autonomie de la batterie. L’Apple Watch SE de deuxième génération est dotée de la puce S8, de la détection de collision et de nouvelles options de couleur. Les deux modèles d’Apple Watch sont lancés avec un large éventail de nouveaux bracelets.

Vient enfin l’Apple Watch Ultra qui s’oriente notamment vers ceux qui pratiquent diverses activités et autres sports extrêmes. Elle a un boîtier en titane de 49 mm, l’écran le plus lumineux de l’Apple Watch à ce jour et une couronne plus grande. Elle offre 36 heures d’autonomie (60 heures à venir avec une optimisation), un nouveau mode sombre, un nouveau dédié, un profondimètre intégré, un nouveau GPS à double fréquence et bien plus encore.

L’Apple Watch Series 8 débute à 499€ (GPS) et 619€ (GPS + cellulaire), la précommande se fait sur l’Apple Store en ligne avec une livraison le 16 septembre. Pour l’Apple Watch SE 2, les premiers prix sont 299€ (GPS) et 349€ (GPS + cellulaire), là aussi avec une disponibilité le 16 septembre. Pour l’Apple Watch Ultra, le prix est de 999 euros.