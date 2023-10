L’Apple Watch Ultra va évoluer en passant d’un écran OLED à du Micro-LED. L’information a déjà été évoquée et elle l’est une nouvelle fois avec le leaker Instant Digital (qui a déjà fait ses preuves).

Le passage à un écran Micro-LED sera le prochain changement majeur pour l’Apple Watch Ultra. Mais il va falloir encore patienter parce que ce ne sera pas pour tout de suite.

Le projet d’Apple de doter l’Apple Watch Ultra d’un écran Micro-LED est largement corroboré, à commencer par l’analyste Ross Young (spécialisé dans les écrans) en janvier. TrendForce affirme pour sa part que le Micro-LED arrivera sur l’Apple Watch Ultra en 2026 au plus tôt, en raison d’ajustements de la chaîne d’approvisionnement, alors que de précédentes rumeurs évoquaient le lancement pour 2025.

L’écran Micro-LED devrait avoir une taille de 2,12 pouces, soit une augmentation de 10% par rapport à la dalle de l’actuelle Apple Watch Ultra. Apple aurait ensuite prévu de proposer le Micro-LED sur ses iPhone, iPad et Mac.

Si l’on en croit les bruits de couloirs, Apple aurait passé plus de six ans à développer le Micro-LED pour ce qui deviendra le premier écran conçu sur mesure par la société elle-même, à l’image de son travail sur les puces Apple Silicon. La société aurait lancé la forme actuelle de son projet, nom de code T159, vers 2017. L’écran offre une luminosité, une reproduction des couleurs et des angles de vision améliorés, ce qui donne l’impression que les images sont « peintes » sur le verre de l’écran.