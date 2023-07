L’Apple Watch sera bientôt dotée d’une nouvelle technologie d’affichage. Si l’on en croit TrendForce (via The Elec), Apple aurait décidé d’embarquer une dalle microLED dans le modèle d‘Apple Watch Ultra qui sera commercialisé en 2026. L’analyste Ross Young tablait initialement sur un lancement de ce modèle pour la seconde moitié de 2025, et des rumeurs indiquaient même une sortie en 2024. Le coût élevé et la complexité de production de ce type d’écran auraient poussé Apple à retarder la date de commercialisation.

Apple aurait investi plus d’un milliard de dollars pour la conception interne des dalles microLED, un investissement massif qui permettrait en outre de réduire la dépendance à Samsung Display. Pour rappel, le modèle actuel d’Apple Watch Ultra dispose d’une dalle OLED, une technologie d’affichage inférieure presqu’en tous points au microLED. Le microLED est moins sujet aux effets brûlure d’écran, a une durée de vie plus longue, nécessite moins d’énergie pour fonctionner (et donc augmente l’autonomie de l’appareil), affiche un contraste plus élevé et un temps de réponse plus rapide, sans oublier des couleurs plus vives et une luminosité accrue.