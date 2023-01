Après avoir dévoilé quelques informations sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, l’analyste Jeff Pu dévoile des détails sur les iPhone 15 et 15 Plus qui arriveront au second semestre de 2023.

Les iPhone 15 et 15 Plus s’amélioraient au niveau de la partie photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont déjà le droit à un tel capteur. Ils profitent également d’un téléobjectif pour un zoom optique et d’un scanner LiDAR. Mais les iPhone 15 non-Pro n’en profiteront pas, ils auraient seulement le droit au capteur de 48 mégapixels.

Par ailleurs, les iPhone 15 et 15 Plus embarqueront la puce A16, déjà présente dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Apple garderait donc le modèle utilisé depuis l’année dernière : seuls les modèles Pro auront la dernière puce en date, les modèles non-Pro auront une génération de retard, alors que les deux gammes étaient synchronisées sur ce point auparavant. Pour rappel, les iPhone 15 Pro et Pro Max auront la puce A17.

L’ultime point a déjà été évoqué à plusieurs reprises : les iPhone 15 et 15 Plus devraient passer à l’USB-C, mettant ainsi un terme au port Lightning. Ce sera la même chose pour les modèles Pro. Cela fait suite à une directive européenne. Apple a d’ailleurs déjà confirmé que les iPhone passeront à l’USB-C, mais n’a pas précisé quels seront les modèles concernés.