Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max auront (naturellement) le droit à plusieurs nouveautés et Jeff Pu en dévoile plusieurs. L’analyste, qui a parfois de bonnes informations, évoque toutefois des éléments déjà cités par d’autres sources dans le passé, comme Ming-Chi Kuo et d’autres. Il ne vient donc qu’apporter une « confirmation ».

Selon Jeff Pu, les deux modèles d’iPhone 15 Pro auront le droit à un châssis en titane, ce qui devrait donner un côté un peu plus premium aux smartphones. Les utilisateurs devraient également retrouver des boutons de volume haptiques. En d’autres termes, ce serait la fin des boutons de volume et d’allumage mécaniques. La surface serait plate et le téléphone enverrait un retour haptique pour donner la sensation à l’utilisateur qu’il appuie bien sur quelque chose.

D’autre part, les nouveaux smartphones de la gamme Pro auraient le droit à 8 Go de RAM, contre 6 Go pour la génération actuelle. Ils auraient également le droit à la nouvelle puce A17 d’Apple qui aura un processus de gravure en 3 nm réalisé par TSMC. Et comme ce fut déjà annoncé auparavant, le port Lightning devrait être remplacé par un port USB-C. Côté 4G et 5G, Apple proposerait la puce réseau Snapdragon X70 de Qualcomm.

Le dernier point évoqué touche l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max. Le téléphone aurait le droit à un téléobjectif ayant un système périscopique pour un zoom optique accru.