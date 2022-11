L‘iPhone 15 Pro va décidément beaucoup se démarquer du modèle iPhone 15 « standard ». Outre une probable disparition de l’encoche et un port USB-C plus performant, ce modèle disposerait aussi d’un nouveau design si l’on en croit les dernières rumeurs du leaker @ShrimpApplePro. Ce dernier affirme en effet que l’iPhone 15 Pro arborerait des coins plus arrondis (à la façon de l’iPhone 11) et une armature en titane. L’iPad pourrait lui aussi profiter d’un châssis en titane.

Le dos de l’appareil serait toujours recouvert d’une couche de verre durci. La rumeur d’un châssis en titane courrait déjà pour les actuels iPhone 14 Pro et Pro Max, mais il est tout à fait possible qu’Apple ait privilégié cette nouveauté pour un iPhone 15 Pro annoncé comme beaucoup plus « innovant » que les précédents modèles (une itération ++ en quelque sorte). Pour rappel, le châssis des iPhone 14 est actuellement en aluminium et celui des iPhone 14 Pro en acier inoxydable. Il faudra de toute façon qu’Apple aligne les nouveautés pour justifier les tarifs de plus en plus démentiels de ses nouvelles gammes d’iPhone. Gare à ne pas lasser…