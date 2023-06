Les iPhone 15 ne seront pas seuls cet automne, ils seront rejoints non pas par une, mais par deux Apple Watch. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il y aura l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2.

L’Apple Watch Series 9 aura le droit à deux variantes qui ont pour noms de code N207 et N208. Ce n’est en soi pas réellement une surprise, sachant que nous avons le droit à une nouvelle génération chaque année.

Pour ce qui est de l’Apple Watch Ultra 2, qui a pour nom de code N210, c’était moins certain. Le premier modèle a fait ses débuts l’année dernière et se place comme une montre haut de gamme. Apple aurait très bien attendre un peu plus longtemps avant de proposer un nouveau modèle. Mais ce sera visiblement une nouvelle Apple Watch Ultra par an.

Il n’y a pour le moment pas de nouvelles informations concernant les nouveautés de l’Apple Watch Ultra 2. Une précédente fuite a toutefois indiqué que la montre passerait à un écran de 2,1 pouces, contre 1,93 pouce sur le modèle actuel. Aussi, il y a eu des bruits de couloirs concernant le passage à un écran Micro-LED. Mais ce ne serait pas pour tout de suite, il faudrait attendre 2025 (et non 2024 comme annoncé au départ).

Pour rappel, l’Apple Watch Ultra coûte officiellement 999€. Mais il est possible de l’acheter pour 851€ chez Rue du Commerce (vendeur tiers) ou 899€ chez Boulanger.