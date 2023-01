Apple aime bien créer ses propres composants et cette tendance va continuer avec les écrans des futurs iPhone et Apple Watch. Selon Bloomberg, Apple compte s’y mettre dès 2024, mettant ainsi de côté Samsung et LG.

C’est surtout Samsung qui produit les écrans OLED que l’on retrouve aujourd’hui dans les iPhone. LG est également de la partie, tout comme BOE, mais tous les deux sont à un plus petit niveau (cela pourrait changer dès cette année pour BOE). Apple cherche maintenant à créer ses propres dalles, comme il fabrique déjà ses propres puces (avec TSMC), à l’instar de la puce A16 que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro ou la puce M2 présente dans les derniers Mac en date.

Du MicroLED sur l’Apple Watch en 2024

Apple voudrait utiliser ses propres dalles dès la fin de 2024, en commençant par une Apple Watch Ultra équipée d’un écran MicroLED. Cette technologie apportera des couleurs plus vives et plus éclatantes, ainsi que des angles de vision améliorés. Ce sera d’ailleurs un changement de technologie puisque les montres existantes de la marque disposent d’un écran OLED. Viendra ensuite le tour des iPhone et potentiellement d’autres appareils.

Comme chacun sait, Apple ne dispose pas de ses propres usines pour fabriquer les processeurs et d’autres puces. La société passe par son partenaire TSMC pour s’occuper de cette tâche. Malgré tout, les puces ont été imaginées par Apple. L’histoire devrait être similaire pour l’écran avec Apple faisant appel à un partenaire pour la production. Mais il n’y a pas encore d’information sur le partenaire en question.

Outre les dalles, nous avons appris hier qu’Apple compte créer une puce regroupant la puce réseau, le Wi-Fi et le Bluetooth. Actuellement, Qualcomm et Broadcom fournissent ces puces. Nouvelle preuve, s’il en fallait une, qu’Apple fait tout pour dépendre le moins possible d’autres sociétés.