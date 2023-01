Apple a choisi BOE pour s’occuper de la production des écrans des iPhone 15 et iPhone 15 Plus au second semestre de 2023, selon Ming-Chi Kuo. L’analyste explique que le fournisseur chinois pourrait ainsi dépasser Samsung pour ce créneau avec les prochains smartphones.

Kuo rapporte que si le développement et la production se déroulent sans problème au cours des prochains mois, BOE deviendra le principal fournisseur d’écrans pour les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, avec une part de marché d’environ 70%, contre 30% pour Samsung.

BOE devrait commencer à expédier en masse des écrans LTPO pour les iPhone Pro en 2024, Samsung et LG sont également des fournisseurs. Si BOE peut obtenir des commandes pour 20 à 30% des écrans LTPO pour les iPhone Pro au deuxième semestre de 2024 et maintenir une part de marché d’environ 70% pour les écrans des iPhone non-Pro à la même période, le groupe deviendra probablement le plus grand fournisseur d’écrans pour les nouveaux iPhone de cette année.

Ce positionnement est intéressant quand on connait le parcours de BOE. La société chinoise a connu quelques difficultés pour répondre aux exigences d’Apple avec les iPhone existants. Le groupe a déjà obtenu des refus de la part d’Apple à cause de sa production. Mais la situation évolue comme nous pouvons le voir.

Encore aujourd’hui, Samsung est le principal fournisseur d’écrans d’Apple, notamment pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui nécessitent une fabrication plus poussée en raison de la découpe de l’écran en forme de pilule (la fameuse Dynamic Island).