C’est donc Samsung qui fournit la quasi-totalité des écrans OLED pour les différents modèles de l’iPhone 15. Cela s’explique notamment par des difficultés rencontrées par BOE.

Apple travaille avec Samsung, LG et BOE pour l’écran OLED des iPhone 15. Mais le premier est le seul qui arrive à répondre dès maintenant aux exigences d’Apple et qui est en mesure de produire beaucoup de dalles.

BOE, qui était censé fournir des écrans OLED pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, attendait l’approbation conditionnelle d’Apple en mars, mais cela a été retardé après que le fabricant a rencontré des problèmes de fuite de lumière autour de la partie de l’écran OLED où il y a Face ID et la Dynamic Island. Les problèmes ont été tellement importants qu’Apple a fini par abandonner la commande, ce qui a fait perdre à BOE sa chance de devenir l’un des premiers fournisseurs. Selon ETNews, le montant initialement alloué à BOE a été transféré à Samsung pour qu’il prenne le relais.

Pour sa part, LG n’a reçu qu’une autorisation conditionnelle pour l’iPhone 15 Pro, l’autorisation formelle pour l’iPhone 15 Pro Max étant toujours attendue ce mois-ci. Samsung reste donc le seul fournisseur actuel d’écrans OLED pour les quatre modèles d’iPhone 15, avec un volume de production beaucoup plus important que prévu.

Au vu de la situation, Samsung a augmenté ses commandes de matériaux et de pièces connexes, ce qui représente une hausse de 20% par rapport au mois d’août.

Concernant BOE, il n’est pas certain que le feu vert d’Apple soit donné en 2023. Et même s’il l’est, très peu de quantités seront attribuées cette année, compte tenu de la position dominante de Samsung dans ce domaine.