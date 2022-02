BOE connaît des difficultés en ce début d’année pour ce qui est de la production d’écrans pour les iPhone. Selon The Elec, c’est en lien direct avec la pénurie de puces et les problèmes vont impacter la production en février et en mars.

Des problèmes de production pour BOE et les écrans des iPhone

BOE se procure auprès de LX Semicon les circuits intégrés pour le pilote d’affichage destinés aux écrans des l’iPhone. Mais la production de LX Semicon n’atteint pas l’objectif fixé à cause de la pénurie des puces. En raison du manque de capacité de production des usines, LX Semicon fournit d’abord LG pour les circuits intégrés puis BOE.

Au vu des problèmes en cours, BOE s’attend à produire deux millions d’écrans OLED en mars, alors qu’il en prévoyait trois millions jusqu’à présent. Pour sa part, Apple aurait commandé 10 millions d’écrans OLED à BOE pour le premier semestre de 2022.

Naturellement, on peut se poser la question si la production au ralenti pour les écrans de BOE va avoir un impact sur le stock d’iPhone. C’est une possibilité, sauf si Apple arrive à avoir davantage d’écrans de la part de ses autres partenaires. Pour rappel, ceux qui produisent les écrans des iPhone sont Samsung, LG et BOE. C’est surtout le premier qui est le plus actif.

Pour l’instant, il n’y a aucun problème particulier pour le stock d’iPhone 13 ou 13 Pro. Un modèle commandé aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne arrivera le 21 février.