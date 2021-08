Entre LG et Apple, les affaires semblent de plus en plus sérieuses. Si l’on en croit un document de LG soumis au régulateur, le fabricant sud-coréen engloutirait pas moins de 2,8 milliards de dollars pour la construction d’une usine d’écrans OLED, des écrans destinés exclusivement à l’iPhone et à d’autres appareils comme l’Apple Watch.

Le site The Korea Times rapporte que les investissements massifs de LG courent jusqu’en 2024 et que l’usine d’écrans OLED se situera à Paju, dans la province de Gyeonggi (en Corée du Sud). Cette nouvelle unité de production permettra à LG de doubler sa production de dalles OLED pour l’Apple Watch, ce qui signifie passer d’une production mensuelle de 30 000 écrans OLED à 60 000.

Ces dalles OLED seraient prioritairement destinées aux prochaines générations d’iPad et d’iPhone. Les esprits grincheux feront remarquer qu’une production mensuelle de 60 000 écrans équivaut à fabriquer 720 000 dalles par an, ce qui semble bien dérisoire face aux dizaines de millions d’iPhone et d’iPad à écrans OLED produits chaque année.

Pour finir, les rumeurs du site d’info débordent sur une rumeur un peu folle : LG serait sur le point de signer pour un volume initial de production de composants à destination de l' »iCar », la voiture électrique d’Apple