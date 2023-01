Apple utilise actuellement des puces de Qualcomm et Broadcom pour tout ce qui touche la partie réseau (modem), le Bluetooth et le Wi-Fi. Selon Bloomberg, le fabricant veut progressivement se séparer de ses partenaires pour utiliser ses propres modèles avec les iPhone, et ce dès 2024.

Cela fait un moment maintenant qu’on entend parler du fameux modem 5G d’Apple, mais le développement a connu quelques difficultés. La puce aurait dû faire ses débuts en 2023, mais l’analyste Ming-Chi Kuo a révélé qu’Apple avait échoué avec quelques étapes du développement, ce qui a reporté sa disponibilité et le maintien de l’utilisation des puces réseau de Qualcomm.

Désormais, il est annoncé qu’Apple utilisera sa propre puce 5G dans un seul appareil à la fin 2024, voire en 2025. Ce sera un moyen de faire des tests et s’assurer que tout fonctionne bien. La transition vers l’abandon de Qualcomm pourrait prendre jusqu’à trois années.

Viendra ensuite 2025 où Apple voudrait proposer sa propre puce permettant d’avoir le Wi-Fi et le Bluetooth. En 2020, Apple a signé un accord de trois ans et demi avec Broadcom pour les composants et modules sans fil, cet accord devant expirer au milieu de l’année 2023.

Un autre projet est en cours : avoir une seule et même puce proposant le réseau mobile, le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais il faudra visiblement attendre un peu plus longtemps pour la découvrir.