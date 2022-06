Apple avait prévu d’utiliser sa propre puce 5G avec les iPhone 15 en 2023, mais le développement ne se déroule pas comme prévu, ce qui obligerait le fabricant à rester avec Qualcomm, selon les informations de Ming-Chi Kuo.

L’analyste explique qu’Apple voulait au départ que sa puce 5G maison équipe 80% des iPhone 15 en 2023, avec Qualcomm qui s’occuperait des 20% des restants. Mais le développement ne sera pas fini à temps et au vu des difficultés rencontrées, Apple s’appuierait à 100% sur Qualcomm pour les téléphones de l’année prochaine.

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O)

My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 28, 2022