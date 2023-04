Il va falloir attendre un peu plus longtemps pour avoir le droit à la première Apple Watch Ultra avec un écran MicroLED. Selon l’analyste Ross Young, le produit a été reporté au second semestre de 2025.

En janvier, l’analyste Jeff Pu avait annoncé une nouvelle Apple Watch Ultra avec un écran MicroLED et une surface plus grande que le modèle actuel. Il avait évoqué une arrivée pour 2024. Bloomberg avait confirmé l’information avec ses propres sources, faisant état d’une arrivée à la fin 2024.

Mais la situation a visiblement évolué, avec Ross Young qui annonce aujourd’hui une arrivée pas avant le second semestre de 2025. Cela pourrait s’expliquer par divers problèmes au niveau du développement, ce qui empêcherait d’avoir un produit réellement prêt pour l’année prochaine.

L’Apple Watch utilise actuellement un écran OLED, et ce depuis la sortie du tout premier modèle en 2015. Les dalles MicroLED offrent un certain nombre d’améliorations par rapport à l’OLED. Le MicroLED peut atteindre des niveaux de luminosité plus élevés et fournir des couleurs plus homogènes. La technologie est également moins sensible aux brûlures d’écran que l’OLED. De plus, elle est beaucoup plus économe en énergie, ce qui est particulièrement important pour un appareil comme l’Apple Watch afin d’avoir une meilleure autonomie.

L’Apple Watch Ultra devrait être le premier appareil Apple à adopter un écran MicroLED, mais la société prévoit d’intégrer cette technologie à l’iPhone et à d’autres appareils à l’avenir.