Il faudra visiblement être patient pour découvrir l’Apple Watch Ultra avec son écran MicroLED. Les rumeurs avaient au départ évoqué une arrivée en 2025, voire en 2026. Mais il se trouve qu’il y a des problèmes, ce qui pourrait impliquer une arrivée en 2027.

De l’attente pour l’Apple Watch Ultra MicroLED

Selon The Elec, les problèmes liés aux coûts de fabrication élevés et aux rendements de production restent les plus grands obstacles à la production de masse de l’Apple Watch Ultra avec son écran MicroLED.

Apple travaillerait sur la technologie MicroLED depuis près de dix ans maintenant. Cet écran avancé offre une luminosité, une reproduction des couleurs, une plage dynamique, des angles de vision et une efficacité accrus, ce qui donne l’impression que les images sont « peintes » sur le verre de l’écran.

L’Apple Watch Ultra existante dispose d’un écran de 1,93 pouce, alors que le prochain modèle MicroLED devrait avoir un écran de 2,12 pouces. Le problème d’Apple est que le coût de fabrication d’un écran avec une densité de pixels aussi élevée est encore considéré comme prohibitif pour un appareil qui se vend actuellement 899 euros. Les rendements de simulation indiquent qu’un écran de 2,12 pouces coûte jusqu’à 150 dollars, soit quatre fois le coût de production de l’écran OLED existant (38 dollars). À titre de référence, les ventes aux consommateurs de produits dont l’écran coûte 150 dollars tournent généralement autour de 1 500 dollars.

Le projet à long terme d’Apple est de passer ses différents produits sur des écrans MicroLED. Mais ce ne sera visiblement pas pour tout de suite, étant donné les coûts notables.