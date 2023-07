Cela semble désormais acquis : les iPhone 15 et 15 Plus auront un capteur photo principal de 48 mégapixels. Mais il y aurait une particularité, à savoir un capteur plus petit que sur les iPhone 15 Pro.

L’information vient de Digital Chat Station, un leaker qui poste les détails sur Weibo et qui a déjà eu juste dans le passé au sujet d’Apple. Selon ses dires, les iPhone 15 et 15 Plus auront un capteur photo de 48 mégapixels de 1/1,5 pouce. En comparaison, les iPhone 15 Pro et Pro Max auraient un capteur de 1/1,28 pouce, soit la même chose que l’on retrouve sur les iPhone 14 Pro.

Les iPhone 14 et 14 Plus ont un capteur de 12 mégapixels d’une taille de 1/1,9 pouce. Cela signifie que les modèles non-Pro des iPhone 15 pourraient être dotés d’un capteur 27% plus grand – une augmentation notable, mais qui n’équivaut toujours pas à celle des iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro. En mai, Digital Chat Station a indiqué que la taille du capteur des iPhone 16 Pro prévus en 2024 passerait de 1/1,28 pouce à 1/1,14 pouce.

Un capteur plus grand offre une meilleure qualité d’image en capturant plus de lumière, ce qui permet d’obtenir plus de détails et moins de bruit, en particulier dans des conditions de faible luminosité. Cela offre également une plus grande plage dynamique et une meilleure précision des couleurs.