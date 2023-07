Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auront bien le droit à un capteur photo de 48 mégapixels, si l’on en croit Ming-Chi Kuo. L’analyste confirme donc une précédente information de l’analyste Jeff Pu.

Kuo explique qu’Apple a été en mesure de surmonter les problèmes de rendement de la nouvelle conception de capteurs d’image CMOS grâce à son partenaire Sony. Il a été question d’augmenter la capacité de production de 100% à 120% pour répondre à la demande d’Apple, entraînant une réduction significative de l’offre pour les constructeurs proposant des smartphones Android.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max ont été les premiers smartphones d’Apple à adopter un capteur photo de 48 mégapixels. Le capteur permet aux utilisateurs de prendre des photos ProRAW de 48 mégapixels, qui conservent plus de détails dans le fichier image pour une plus grande flexibilité d’édition. En comparaison, les iPhone 14 et 14 Plus embarquent un capteur de 12 mégapixels.

Aussi, Apple va proposer un nouveau design interne empilé qui peut capturer plus de lumière. Les utilisateurs qui passeront d’un iPhone 14 à un iPhone 15 devraient donc voir une belle différence à plusieurs niveaux.

En toute logique, Apple annoncera l’ensemble de ses iPhone 15 en septembre à l’occasion d’une keynote dédiée. Les nouveautés sont surtout à attendre du côté des iPhone 15 Pro et Pro Max selon les rumeurs.