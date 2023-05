Nous savons déjà que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront des écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces (contre 6,1 et 6,7 pouces aujourd’hui), ce qui va aussi se traduire par un gabarit général un peu plus important. Cela s’expliquerait par des améliorations du côté de la photo.

L’information vient d’un utilisateur sur Weibo qui affirme avoir des informations à ce sujet. Corroborant plusieurs autres indications selon lesquels les iPhone 16 Pro auront des écrans plus grands, il affirme que la taille plus importante offrira plus d’espace interne pour les composants, y compris un téléobjectif périscopique. Cela rejoint ce que Mark Gurman de Bloomberg a suggéré hier.

L’iPhone 15 Pro Max de cette année sera le premier à avoir le droit à un objectif périscopique. En 2024, aussi bien l’iPhone 16 Pro que le Pro Max pourront en profiter. L’augmentation de la taille de l’iPhone 16 Pro s’expliquerait donc, du moins en partie, par la nécessité de disposer de plus d’espace interne pour installer le capteur périscopique.

En ce qui concerne l’iPhone 16 Pro Max, l’espace interne supplémentaire permettrait d’agrandir le capteur photo principal, qui mesurerait 1/1,14 pouce. En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max sont dotés d’un capteur de 1/1,28 pouce. Aucune augmentation de la taille du capteur n’est prévue pour l’iPhone 15 Pro Max de cette année.

Un capteur plus grand pourrait améliorer la plage dynamique et le flou d’arrière-plan. Il pourrait également améliorer les capacités de photographie en basse lumière, car une surface plus grande permet de capturer plus de lumière avec la même vitesse d’obturation et la même ouverture.