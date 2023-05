Après Ross Young, c’est au tour de l’analyste Ming-Chi Kuo de confirmer un écran plus grand sur l’iPhone 16 Pro de 2024. Il évoque aussi l’objectif périscopique.

Kuo parle d’un écran « un peu plus grand » que l’actuel de 6,1 pouces, sans pour autant donner une taille précise. Ross Young a pour sa part annoncé que l’iPhone 16 Pro passera à un écran de 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max à un écran de 6,9 pouces (contre 6,7 pouces pour la gamme actuelle).

Kuo fait aussi référence à l’objectif périscopique. Apple va l’utiliser pour la première fois cette année, mais ce sera uniquement avec l’iPhone 15 Pro Max. En 2024, Apple le proposerait également sur l’iPhone 16 Pro. Il ne faut par contre pas s’attendre à le voir débarquer sur les modèles non-Pro.

Avec un objectif périscopique, la lumière absorbée par le capteur d’image est courbée ou « pliée », ce qui permet d’augmenter la distance entre les éléments du capteur. Cette technologie permet d’augmenter le zoom optique et est déjà utilisée par certaines marques de smartphones Android comme Samsung, Google et Huawei, avec des téléphones comme le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre x5 et x10 pour le zoom optique. Chez Apple, il faudrait s’attendre à un zoom optique x5 ou x6 lors de la prise de photos avec le capteur à l’arrière de l’iPhone 15 Pro Max. À voir si cela évoluera en 2024 avec l’iPhone 16 Pro.

Selon Kuo, Cowell sera le principal fournisseur de l’objectif périscopique pour les deux iPhone 16 Pro.