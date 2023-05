Cela semble quasiment acquis à ce stade : l’iPhone 15 Pro Max devrait bel et bien avoir le droit à un objectif périscopique. La rumeur a circulé à plusieurs reprises et elle est « confirmée » aujourd’hui par le leaker Unknownz21 (URedditor).

« J’ai enfin reçu une confirmation indépendante : l’objectif périscopique sera disponible exclusivement sur l’iPhone 15 Pro Max », indique le leaker dans un tweet.

Le mois dernier, l’analyste Ming-Chi Kuo a réaffirmé que l’objectif périscopique permettrait un zoom optique x5 ou x6 lors de la prise de photos avec le capteur à l’arrière de l’iPhone 15 Pro Max, contre un maximum de zoom x3 sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Au moment d’une photo, le zoom optique n’entraîne pas de flou lors du zoom avant, contrairement au zoom numérique. Il s’agit d’un système mécanique et non logiciel.

Avec un objectif périscopique, la lumière absorbée par le capteur d’image est courbée ou « pliée », ce qui permet d’augmenter la distance entre les éléments du capteur. Cette technologie permet d’augmenter le zoom optique et est déjà utilisée par certaines marques de smartphones Android comme Samsung, Google et Huawei, avec des téléphones comme le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre x5 et x10 pour le zoom optique.

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera ses iPhone 15 à l’occasion d’une keynote en septembre prochain.