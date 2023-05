Apple proposerait des écrans plus grands avec les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, avec le premier qui aurait une dalle de 6,3 pouces et le second une dalle de 6,9 pouces selon les informations de Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans. Il a partagé plusieurs informations au sujet des produits Apple qui ont été exactes.

C’est par le biais d’un tweet qu’il annonce les écrans plus grands pour les iPhone 16 Pro et Pro Max, tout en précisant que le ratio augmentera légèrement. Il indiquait au départ 6,2 et 6,8 pouces, avant de préciser un peu plus tard que ce serait 6,3 et 6,9 pouces si on arrondit à l’unité supérieure. Il en dira un peu plus le 23 mai lors de la conférence Display Week à Los Angeles.

En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont respectivement des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. Ce sera également le cas cette année avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Apple proposerait donc 0,2 pouce de plus en 2024.

Une question peut se poser : qu’en sera-t-il des modèles non-Pro ? Vont-ils eux aussi avoir un écran plus grand ? Ce n’est pas précisé pour le moment. Mais nous avons bien vu qu’Apple aime distinguer la gamme non-Pro et Pro. Cela pourrait donc être un nouvel argument.