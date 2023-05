Et une nouvelle confirmation pour les écrans plus grands des iPhone 16 Pro, une. Mark Gurman de Bloomberg annonce à son tour que les téléphones de 2024 chez Apple auront des dalles de 6,3 et 6,9 pouces.

Le premier qui a annoncé les écrans plus grands pour les iPhone 16 Pro et Pro Max a été Ross Young. Cet analyste est spécialisé dans les écrans et dispose de sources directement chez les fournisseurs. Il avait évoqué les tailles de 6,3 et 6,9 pouces. En comparaison, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont respectivement des écrans de 6,1 et 6,7 pouces. L’année prochaine marquerait donc un gain de 0,2 pouce.

L’analyste Ming-Cho était du même avis, tout comme le leaker Unknownz21 qui a confirmé les tailles des dalles avec ses propres sources. Il avait précisé que l’iPhone 16 Pro avait comme nom de code D93 et que l’iPhone 16 Pro Max avait pour nom de code D94.

Voilà donc une nouvelle confirmation aujourd’hui, cette fois-ci par Mark Gurman. Le journaliste ajoute que ce changement rendra les smartphones haut de gamme d’Apple plus compétitifs par rapport aux appareils équivalents proposés par Samsung. L’augmentation du gabarit pourrait également créer plus d’espace interne pour améliorer le matériel, comme les capteurs photo ou la batterie.

Tout le monde s’accorde à dire que les changements concerneront uniquement les modèles Pro. Ainsi, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus devraient rester respectivement avec des écrans de 6,1 et 6,7 pouces.