Il existe déjà des informations sur les dimensions et les poids des iPhone 16 et 16 Pro, alors que les smartphones n’arriveront pas avant 2024. La fuite intervient quelques jours après la commercialisation des iPhone 15.

iPhone 16 et 16 Plus

Les iPhone 16 et 16 Plus évolueraient peu, du moins à l’avant. Il faut s’attendre aux mêmes dimensions que les iPhone 15 et 15 Plus. Pour le poids, les deux téléphones feraient 2 grammes supplémentaires avec respectivement 173 et 203 grammes selon MacRumors. Ces modèles garderaient les écrans de 6,1 et 6,7 pouces.

À l’arrière, les deux iPhone 16 connaîtraient des changements au niveau du bloc photo avec les deux capteurs alignés à la verticale, comme c’était le cas sur l’iPhone 12. Les smartphones pourraient aussi accueillir le bouton Action déjà présent sur les iPhone 15 Pro, ainsi que le futur bouton Capture qui a récemment fait parler de lui.

D’autre part, le boîtier serait toujours en aluminium, comme pour les iPhone 15. L’arrière serait en verre mat.

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

Vient ensuite le tour des iPhone 16 Pro et Pro Max qui, pour le coup, évolueraient. Le premier aurait un écran plus grand de 6,3 pouces (6,27 pouces pour être précis) et le second passerait à 6,9 pouces (6,85 pouces pour être précis). Ce serait ainsi 0,2 pouce supplémentaire par rapport à la génération actuelle. Cela va naturellement avoir un impact sur les dimensions générales, les voici. Pour l’iPhone 16 Pro en comparaison avec l’iPhone 15 Pro :

Hauteur : 149,6 mm vs 146,6 mm

Largueur : 71,45 mm vs 70,60 mm

Épaisseur : 8,25 mm vs 8,25 mm

Écran : 6,3 pouces vs 6,1 pouces

Poids : 194 grammes vs 187 grammes

Pour l’iPhone 16 Pro Max en comparaison avec l’iPhone 15 Pro Max :

Hauteur : 163 mm vs 159,9 mm

Largueur : 77,58 mm vs 76,70 mm

Épaisseur : 8,25 mm vs 8,25 mm

Écran : 6,9 pouces vs 6,7 pouces

Poids : 225 grammes vs 221 grammes

En ce qui concerne le reste, les deux iPhone 16 Pro auraient toujours le droit à un boîtier en titane. Il faut aussi s’attendre au nouveau bouton Capture, ainsi qu’un bouton Action un peu plus grand que l’actuel.

Si les plans d’Apple ne bougent pas, les iPhone 16 seront annoncés et commercialisés en septembre 2024.