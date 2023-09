L’iPhone 15 a peine sorti que les rumeurs s’emballent de nouveau pour l’iPhone 16. Si l’on en croit les bonnes sources de Macrumors, les modèles de la gamme d’iPhone 16 pourraient disposer de deux nouveaux boutons. Le « bouton Capture », baptisé en interne « Project Nova » serait situé juste à côté et en dessous du bouton de mise en route de l’iPhone. Ce bouton de type capacitif détecterait le niveau de force et de pression du doigt et fournirait même un retour haptique de façon à simuler un bouton physique.

Ce concept de bouton était déjà en cours de test pour l’iPhone 15 Pro/Pro Max (Bongo Project), mais Apple n’avait pas encore poussé son idée assez loin pour rendre le nouveau composant réellement intéressant. Contrairement au Bongo Project, le Capture Button(ou Project Nova) serait disponible sur tous les iPhone 16 de la nouvelle gamme (iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max).

L’iPhone 16 gagnerait aussi un bouton d’action (Action Button) baptisé en interne « Project Atlas ». Là encore, il s’agirait d’un bouton capacitif avec retour haptique et à priori encore, l’ensemble de la gamme devrait y avoir droit. A noter que les fonctions rattachées à ces deux boutons sont encore inconnues, et que l’on pourra donc spéculer à loisir à ce sujet.

Enfin, les iPhone 16 standards bénéficieraient de modules photo réarrangés (avec des capteurs placés à la verticale l’un de l’autre) tandis que les modèles Pro devraient afficher des écrans de plus grande taille. (6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro, 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max).