Il ne faut pas s’attendre à une grosse mise à jour avec les iPhone 16 selon Ming-Chi Kuo. L’analyste affirme qu’il n’y aura pas de changements significatifs avec les nouveaux smartphones d’Apple attendus pour le second semestre.

Sur son blog, Kuo indique :

Il est attendu à ce qu’Apple ne lance pas de nouveaux modèles d’iPhone avec des changements de design significatifs et l’écosystème/applications d’intelligence artificielle générative plus complet/différencié avant 2025 au plus tôt. D’ici là, la dynamique des livraisons d’iPhone et la croissance de l’écosystème d’Apple risquent d’en pâtir.

Les rumeurs ont déjà évoqué la présence d’un nouveau bouton Capture. Celui-ci sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

Les précédentes fuites ont déjà suggéré que le bouton Capture sera situé sur la tranche droite de l’iPhone 16, le même côté où il y a le bouton pour allumer et éteindre le téléphone. En l’état, l’espace est déjà occupé par la zone proposant la 5G millimétrique. Mais les iPhone américains sont les seuls à avoir cette zone, il n’y a rien pour les modèles vendus dans le reste du monde. Apple devra donc faire un ajustement étant donné qu’il y aura le bouton Capture. Là encore, les rumeurs ont déjà révélé que la zone pour la 5G millimétrique basculera sur la tranche gauche.

De plus, les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient avoir respectivement avoir des écrans de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces aujourd’hui.