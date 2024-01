Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que l’iPhone 16 ne se retrouve au milieu de rumeurs contradictoires. 24 heures après que des analystes de Barclays aient publié une note peu amène sur l’iPhone 16, note qui a eu pour conséquence de faire baisser (légèrement) l’action AAPL, voilà que les augures du site d’info taïwanais United Daily News tiennent un discours à la tonalité inverse. UDN estime ainsi que « Parmi la liste de nouveaux produits Apple en 2024, la gamme de smartphones iPhone 16 devrait être considérablement améliorée au cours du prochain semestre et ainsi attirer le plus d’attention de la part du marché. »

Et UDN d’égrener la liste des principales améliorations supposées du prochain iPhone 16 Pro, soit le support du Wi-Fi 7, une puce A18 Pro 3 nm nettement plus performante, un capteur photo périscopique, des écrans plus grands (6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro, 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max), un bouton d’action sur toute la gamme (Pro et standard) qui pourrait notamment servir à capturer des vidéos en 3D immersive destinées à être visionnées avec l’Apple Vision Pro et des fonctions d’IA intégrées à l’OS (et sans doute à Siri).

En fait, tout dépend ici du point de vue que l’on décide de prendre par rapport à cette liste de nouveautés, même s’il nous semble tout de même qu’il faut être sacrément blasé pour affirmer que ces évolutions (certes attendues) ne constituent pas un changement sensible par rapport à la gamme actuelle (iPhone 15/15 Pro). La seule notification de fonctions s’appuyant sur l’IA, d’écrans plus grands et d’un bloc photo avec capteur 48 mégapixels et capteur périscopique devrait suffire à ne pas trop faire la fine bouche.