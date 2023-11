Si l’on en croit le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait bel et bien ajouté un nouveau bouton capacitif et déplacé l’antenne mmWave du prochain iPhone 16, une « fuite » qui vient se rajouter à plusieurs rumeurs similaires. La nouvelle fonctionnalité, baptisée « Bouton de capture », devrait être de type capacitif, et pourrait faire doublon avec un autre « Bouton d’action » capacitif sur l’iPhone 16. Le bouton de capture serait positionné sous le bouton veille/réveil, ce qui nécessiterait le déplacement de l’antenne mmWave vers une zone située sous les boutons de volume.

Le bouton d’action et le bouton de capture seraient donc tous deux capacitifs, tandis que les autres boutons de volume et d’alimentation resteront des commutateurs physiques. La fonction spécifique du bouton Capture reste floue, mais son nom suggère un objectif lié aux fonctions de l’appareil photo. Les rumeurs sur ce ou ces boutons concernent la gamme iPhone 16 dans son ensemble, mais il est fort probable que cette nouveauté se limite aux modèles iPhone 16 Pro, tout au moins pour cette première itération.

Forcément, cette énième rumeur est à prendre avec des pincettes, mais l’on note tout de même que le leader Instant Digital a déjà fourni des informations précises sur des sujets (l’iPhone jaune 14 ou bien encore la vitre arrière dépolie de l’iPhone 15).