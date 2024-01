Le bouton Action de l’iPhone 16 Pro va-t-il changer ? Peut-être bien. Apple teste en tout cas des variations du design avec différents prototypes, selon MacRumors.

L’iPhone 16 et son bouton Action

Jusqu’à présent, Apple a testé quatre designs :

Bouton de volume unifié avec un petit bouton Action

Bouton de volume unifié avec un grand bouton Action et un nouveau bouton Capture

Boutons de volume séparés avec un grand bouton Action et un bouton Capture

Boutons de volume séparés avec un petit bouton Action et un bouton Capture

Au départ, le prototype de l’iPhone 16 Pro avait un bouton de volume unifié et un petit bouton Action. Ce design a été initialement développé dans le cadre du projet Bongo, qui visait à doter l’iPhone 15 Pro de boutons haptiques. Bien que le projet ait finalement été annulé en raison de résultats de tests insatisfaisants et d’un taux élevé de défaillances matérielles, certaines parties du design, notamment le bouton de volume unifié, se sont retrouvées sur les premiers modèles de l’iPhone 16 Pro.

Apple a ensuite testé un iPhone 16 Pro avec là encore le bouton de volume unifié, mais le bouton Action était plus large. Sa taille était similaire à celle du bouton de volume unifié. Quant au bouton Capture, il était situé en bas à droite de l’iPhone.

Les prototypes plus récents ont mis fin au bouton de volume unifié pour revenir sur deux boutons dédiés. Et le dernier prototype en date (« Proto2 ») ressemble en réalité à ce que l’on retrouve aujourd’hui avec l’iPhone 15 Pro. On revient donc au point de départ.

Apple n’a pas encore bouclé le design de l’iPhone 16 Pro. Il sera donc intéressant de voir quel sera le design final par rapport aux prototypes existants.