Il ne faudrait pas s’attendre à beaucoup de nouveautés avec l’iPhone 16 par rapport à l’iPhone 15. C’est en tout ce qu’affirment des analystes de la banque Barclays.

Un iPhone 16 décevant ?

Les analystes indiquent que leurs recherches sur la chaîne de production montrent qu’il y a eu récemment « des réductions, des faiblesses dans les ventes et un changement de gamme vers les modèles de base au détriment des versions Pro plus chères ». Ils ne pensent pas que l’iPhone 16 changera les choses, indiquant qu’il offrira « très peu de différences de caractéristiques/fonctions par rapport à l’iPhone 15 ». Ils ajoutent : « nous ne voyons pas de caractéristiques ou de mises à jour susceptibles de rendre l’iPhone 16 plus attrayant ».

Cette déclaration peut surprendre quand on sait que les rumeurs parlent justement de quelques changements. Il serait notamment des questions d’écrans un peu plus grands, d’une nouvelle batterie pour mieux gérer la chaleur, des améliorations pour la partie photo et vidéo, le support du Wi-Fi 7, une 5G améliorée et plus encore. Certains éléments sont annoncés pour être uniquement disponibles sur les modèles Pro et Pro Max, comme la nouvelle batterie.

D’autre part, les analystes estiment que le Mac et l’iPad ont réellement besoin de revenir au niveau qu’ils étaient avant le Covid-19. Ils ajoutent que la section des services d’Apple (iCloud, Apple Music, App Store, etc) connaît un ralentissement de la croissance, en raison de l’augmentation des risques réglementaires. Les gains pour les années fiscales 2024 et 2025 devraient être respectivement de 10% et 8%, ce qui est bien en deçà de l’estimation précédente d’une croissance d’environ de 20%.