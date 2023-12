Les iPhone 17 Pro et Pro Max auraient le droit une puce Wi-Fi 7 qui serait conçue non pas par Broadcom mais par Apple, selon les informations de l’analyste Jeff Pu.

Une puce Wi-Fi par Apple en 2025

Apple se fournit actuellement chez Broadcom pour les puces Bluetooth et Wi-Fi de ses iPhone et iPad. Mais la situation changerait en 2025 avec les iPhone 17 Pro qui adopteraient une puce Apple. C’est un moyen de mieux contrôler la production et de moins dépendre de certains fournisseurs. Bien évidemment, ce serait un coup dur pour Broadcom étant donné qu’Apple vend beaucoup de smartphones chaque année.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max seraient donc les premiers à avoir cette puce Wi-Fi 7 d’Apple en 2025. Il faudrait attendre 2026 pour l’avoir sur tous les iPhone 18.

Bloomberg a révélé en janvier dernier qu’Apple voulait créer sa propre puce combinant le Bluetooth et le Wi-Fi, avec une disponibilité pour 2025. Mais l’analyste Ming-Chi Kuo a ensuite révélé que la puce en question ne concernerait que le Wi-Fi, tout en précisant qu’Apple avait suspendu le développement.

Il reste à savoir maintenant si Apple va réellement réussir à créer sa propre puce Wi-Fi. Le fabricant cherche déjà à développer sa puce 5G et il y a beaucoup de difficultés, à tel point que le lancement a été retardé à plusieurs reprises.

En ce qui concerne le Wi-Fi 7, les iPhone 17 Pro devraient pouvoir envoyer et recevoir des données sur les bandes de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz simultanément avec un routeur pris en charge, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Il faut s’attendre à des débits de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.