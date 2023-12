Les rumeurs suggèrent que les iPhone 17 Pro en 2025 seront les premiers modèles à adopter la puce Wi-Fi maison d’Apple. Mais le respect de ce délai ne va pas être simple, à tel point que la puce pourrait éventuellement être reportée d’une année.

Puce Wi-Fi d’Apple pour les iPhone 17 ou 18 ?

Selon Digitimes, Apple a beaucoup investi dans le développement de ses propres puces Wi-Fi. Cependant, la société a rencontré certaines difficultés et des rapports ont fait état de l’arrêt temporaire du projet et de la réorganisation de l’équipe. Si l’on ajoute à cela les difficultés rencontrées par Apple dans le développement de puces modem 5G, qui ont conduit à l’extension du partenariat avec Qualcomm, on constate qu’il n’est pas facile de faire un bond en avant dans le domaine des puces sans fil.

En particulier, les principales entreprises de ce domaine, telles que Broadcom et Qualcomm, ont accumulé une expérience considérable et des technologies brevetées dans le secteur des connexions sans fil. Apple doit donc trouver des moyens de créer sa puce, tout en ne violant pas les brevets de ses concurrents. Actuellement, Broadcom reste le principal fournisseur des puces Wi-Fi d’Apple.

Les difficultés signifient qu’il y a moins de chances qu’Apple réponde aux spéculations du marché concernant le passage à ses propres puces Wi-Fi en 2025. Rattraper le poids lourd du marché, Broadcom, dans un délai aussi court serait un défi considérable à relever.

Selon Digitimes, il serait préférable de retarder l’introduction des puces Wi-Fi et de faire appel à des sources tierces comme Broadcom pendant un certain temps, plutôt que d’investir excessivement dans le projet pour le mener à bien plus rapidement.