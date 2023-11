Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas… Apple rencontre encore des difficultés pour développer son modem 5G maison qui équipera les futurs iPhone et remplacera les puces de Qualcomm, comme le révèle Bloomberg.

Fin 2025 au mieux pour la puce 5G d’Apple

Apple a acheté la branche modem d’Intel en 2019 pour un milliard de dollars afin de créer sa propre puce 5G. Mais le fabricant a rencontré de nombreux problèmes au fil des années, ce qui repousse la disponibilité. Son dernier objectif en date était une disponibilité pour 2024. Mais les soucis obligent à reporter la sortie.

Apple espère maintenant que sa puce 5G maison sera prête pour la fin de 2025 ou le début de 2026. L’entreprise souhaite que le premier appareil qui en soit équipé soit l’iPhone SE 4. Cela s’explique par le fait que son volume de production est inférieur à celui des iPhone haut de gamme. C’est donc plus simple à gérer au départ.

Le problème est qu’Apple a beau travailler sur le sujet depuis des années, le développement en est encore à ses débuts à cause des différents problèmes rencontrés. Par exemple, une version en cours de développement ne prend pas en charge les ondes millimétriques (mmWave), qui permet d’avoir une 5G plus rapide. Apple a également rencontré des problèmes avec le code Intel avec lequel il a travaillé. Des réécritures ont été nécessaires et l’ajout de nouvelles fonctionnalités a entraîné la défaillance des fonctionnalités existantes. De plus, Apple doit veiller à ne pas enfreindre les brevets de Qualcomm lors du développement de la puce.

« La raison pour laquelle nous avons pensé que nous pouvions prendre un projet raté d’Intel et réussir d’une manière ou d’une autre est un mystère », a déclaré un employé d’Apple à Bloomberg. Le groupe d’Apple chargé des technologies matérielles est également surchargé par de nombreux projets, ce qui rend difficile la résolution des bugs.

Pour sa part, Apple a récemment annoncé avoir renouvelé son accord avec Qualcomm pour utiliser ses modems 5G dans les produits comme l’iPhone.