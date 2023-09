Apple et Qualcomm ont renouvelé leur accord pour que le premier puisse utiliser les modems 5G du second dans ses iPhone et éventuellement d’autres produits. L’accord initial expirait cette année.

Dans un bref communiqué, Qualcomm indique :

Qualcomm a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Apple portant sur la fourniture des modems Snapdragon 5G pour les lancements de smartphones en 2024, 2025 et 2026. Cet accord renforce la position de leader de Qualcomm dans le domaine des technologies et des produits 5G.

La prolongation de l’accord indique que le travail d’Apple sur son propre modem 5G prend beaucoup plus de temps que prévu. Le groupe travaille sur sa propre puce depuis 2018 et a acquis la majorité des activités de modem d’Intel en 2019 pour un milliard de dollars. Le calendrier de lancement du modem a glissé de 2023 à 2024 et 2025.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple proposera d’abord son propre modem 5G sur l’iPhone SE 4 qui est attendu pour 2025. Apple proposerait donc sa puce avec un iPhone et la puce de Qualcomm avec ses autres modèles en 2025. Ou bien le nouvel accord suggère qu’Apple n’est pas confiant pour une sortie en 2025 de son projet et cela attendra au minimum l’année suivante.

Apple souhaite que son modem 5G reflète son travail sur les puces Apple Silicon utilisées dans les Mac, en vantant les avantages en matière d’autonomie et de performances. Jusqu’à présent, les travaux de l’entreprise sur le composant ont été entravés par des problèmes d’autonomie et des défis bureaucratiques, tels que la certification du modem auprès des autorités.