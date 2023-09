Depuis le rachat de la division modem d’Intel en 2019, Apple travaille à une puce maisons capable de remplacer les modems de Qualcomm qui équipent actuellement les iPhone. Malgré le travail acharné des ingénieurs d’Apple, les résultats ne sont pas encore là, au point que la firme de Cupertino a étendu son contrat avec Qualcomm jusqu’en 2026. Les bonnes sources du Wall Street Journal indiquent désormais que les prototypes des modems d’Apple auraient 3 années de retard sur les puces de Qualcomm, les équipes en charge du projet étant « ralenties par des défis techniques, une mauvaise communication et des managers divisés sur l’opportunité d’essayer de concevoir les puces plutôt que de les acheter. »

Les derniers prototypes d’Apple auraient encore tendance à surchauffer et le circuit imprimé sur lequel est placé la puce occuperait la moitié des dimensions d’un iPhone. En outre, les équipes seraient organisées en « silos » quasi étanches, sans manager global. D’autres chefs de projets auraient limité la diffusion d’informations négatives concernant les retards ou les difficultés des ingénieurs, conduisant ainsi à des objectifs irréalistes et à des délais dépassés.

A ce stade, il semble clair que les informations du Wall Street Journal doivent être prises avec les grosses pinces de rigueur, comme cela devrait d’ailleurs être toujours le cas lors de la diffusion de fuites ou de rumeurs. Il semble en effet assez inconcevable que les ingénieurs d’Apple, à qui l’on doit les très puissants Ax et Apple Silicon, soient uniquement capable en trois ans de réaliser un prototype de puce modem (inefficace en plus) occupant la moitié de la taille d’un iPhone. Certes, concevoir un CPU et un GPU de pointe n’est pas tout à fait la même chose que concevoir une puce modem, mais tout de même… Apple serait en mesure de lancer sa propre puce modem en 2026, soit à la fin du contrat liant Qualcomm et Apple.