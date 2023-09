Décidément, le modem 5G d’Apple prend son temps pour sortir, avec l’analyste Ming-Chi Kuo qui annonce désormais une arrivée en 2025. La puce a connu plusieurs reports et en voilà un nouveau désormais.

Pendant un moment, il était question d’une arrivée du modem 5G d’Apple pour 2024, mais nous sommes finalement plutôt partis pour attendre 2025. Le premier appareil à l’embarquer pourrait bien être l’iPhone SE 4. Ce serait ainsi l’occasion de faire un test grandeur nature sur un modèle moins populaire (au niveau des ventes) que les modèles haut de gamme. Naturellement, l’objectif d’Apple à terme est de proposer la puce sur l’ensemble de ses produits et pas seulement sur un modèle d’iPhone.

À date, Apple utilise des modems 5G de Qualcomm pour ses iPhone et iPad. Le groupe devrait continuer avec les iPhone 15 et iPhone 16 au vu des informations du jour. Il est même possible que les iPhone 17 continuent à avoir les puces de Qualcomm.

Pourquoi ce retard ? Il a été annoncé à plusieurs reprises qu’Apple rencontrait beaucoup de difficultés pour créer sa puce. Le groupe a racheté l’activé modem d’Intel en 2019 pour un milliard de dollars, mais tout ne se passe pas comme prévu en coulisses pour le développement.

Naturellement, il sera intéressant de voir quels seront les avantages du modem 5G d’Apple par rapport à ceux de Qualcomm. Peut-on espérer une consommation d’énergie réduite, ce qui se traduirait par une meilleure autonomie de l’iPhone ? Des débits 5G plus importants ? Il est difficile de répondre à ces questions aujourd’hui.