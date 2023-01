Apple avait pour projet de développer sa propre puce Wi-Fi, notamment pour l’utiliser dans les iPhone et ne plus dépendre de Broadcom qui s’occupe à ce jour de ce composant. Mais Apple a suspendu le développement, et ce depuis un moment selon Ming-Chi Kuo.

Apple avait au départ prévu de concevoir sa propre puce Wi-Fi, puis de créer sa puce combinant Wi-Fi + Bluetooth. Il est également question d’un modem maison pour supporter la 5G. Mais ça stagne et le constructeur préfère maintenant se focaliser davantage sur ses processeurs, notamment avec la gravure en 3 nm.

Voici ce qu’indique Kuo :

Le ralentissement des mises à niveau des processeurs est défavorable aux ventes de produits finaux (tels que les puces A16 et M2). Par conséquent, pour s’assurer que les processeurs avec une gravure en 3 nm les plus avancés au monde puissent entrer en production de masse sans heurts en 2023-2025, et que la mise à niveau des performances et l’amélioration de la consommation d’énergie puissent s’améliorer de manière significative par rapport aux prédécesseurs, Apple a consacré la plupart de ses ressources de conception de circuits intégrés au développement des processeurs. Des ressources de développement insuffisantes ont retardé la production de masse du modem 5G propre à Apple, sans parler de la puce Wi-Fi dont la valeur stratégique est moindre. En d’autres termes, la visibilité du développement de la puce Wi-Fi d’Apple est encore plus faible que celle de son propre modem 5G.

Ainsi, Apple va toujours s’appuyer sur Broadcom pour les puces Wi-Fi pour les iPhone 15 et même les modèles qui suivront d’ici les prochaines années. L’analyste confirme au passage que les iPhone 15 supporteront le Wi-Fi 6E.