Apple compte réduire sa dépendance à Broadcom concernant les puces Wi-Fi et utiliserait son propre modèle avec l’iPhone 17, selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo.

Une puce Wi-Fi d’Apple dans l’iPhone 17

À date, tous les iPhone utilisent une puce Wi-Fi (et Bluetooth) venant de Broadcom, sans exception. Mais Apple cherche à créer ses propres composants. Il s’occupe déjà de certains, dont les processeurs. Le groupe prépare également son propre modem 5G pour ne plus utiliser ceux de Qualcomm. Et voilà donc maintenant qu’il est question du Wi-Fi.

Selon Kuo, Apple a l’intention d’utiliser sa propre puce Wi-Fi dans presque tous ses appareils d’ici trois ans. Cette décision réduira les coûts des composants et renforcera l’intégration du matériel et des logiciels d’Apple.

Un autre élément évoqué concerne le Wi-Fi 7. Tous les iPhone 16 supportent le Wi-Fi 7, mais il se trouve qu’il est bridé. Cela s’explique par le fait qu’Apple ne permet pas aux appareils de profiter de la largeur de canal de 320 MHz, qui est conforme au Wi-Fi 7. Au lieu de cela, les iPhone 16 voient leur canal plafonné à 160 MHz, ce qui réduit de 50% les performances Wi-Fi potentielles des nouveaux smartphones haut de gamme.

Kuo indique que l’iPhone 17 aura « la dernière spécification du Wi-Fi 7 », sans donner d’autres détails. Il faut donc espérer qu’il fait ici référence à la largeur de canal de 320 MHz.

Les appareils supportant le Wi-Fi 7 peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Grâce à des technologies telles que le 4K QAM, le Wi-Fi 7 doit offrir des vitesses de transfert de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.