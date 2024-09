Ça se prépare pour ce qui est du modem 5G d’Apple. Le fabricant va commencer à l’utiliser en 2025 avec certains iPhone et va poursuivre les années suivantes.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo sur X (ex-Twitter), « les livraisons de modems 5G maison d’Apple augmenteront rapidement et remplaceront les puces 5G de Qualcomm ». Il déclare qu’Apple devrait avoir entre 35 et 40 millions d’exemplaires pour les iPhone en 2025. Cela va plus que doubler en 2026 pour atteindre entre 90 et 110 millions d’exemplaires. Et en 2027, il y aura entre 160 et 180 millions d’unités. « Cette tendance aura un impact significatif sur les livraisons de puces 5G et les ventes de licences de Qualcomm », indique Kuo.

Les récents iPhone (et iPad) utilisent tous des modems 5G venant de Qualcomm. Ils ont fait leurs preuves, mais Apple n’aime pas vraiment les pratiques commerciales de Qualcomm, estimant notamment que le prix facturé est trop élevé. C’est là qu’intervient la puce 5G maison, mais la qualité sera-t-elle meilleure que celle de Qualcomm, ou au moins identique ? Cela reste à voir.

Deux iPhone devraient avoir le modem 5G d’Apple en 2025. L’iPhone SE 4 sera le premier. Il sera suivi par l’iPhone 17 Slim/Air à l’automne. Mais les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max resteront avec une puce 5G de Qualcomm.

Étant donné les informations partagées par Kuo, Apple va proposer son modem 5G maison sur davantage de modèles en 2026 et 2027, ce qui explique la hausse importante du nombre d’exemplaires.